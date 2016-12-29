"سيدتي نت" تكشف السر: لمن تقول كندة علوش "اتقوا الله"؟

القاهرة_عمرو رضا

وجهت النجمة السورية كندة علوش رسالة غاضبة من تداول تدوينة منسوبة اليها، تضمنت إساءة لكل معجبات زوجها على هامش مقطع الفيديو المنتشر للمطربة الشعبية بوسي من كواليس الاحتفال بعيد ميلاد الفنان عمرو يوسف، وطالبت من الجميع عدم نقل ما يكتب على لسانها في الصفحات المزورة مؤكدة أنها تملك صفحة واحدة رسمية بموقع الفيس بوك ومسؤولة عن كل حرف بها، كما أنها لم تعتاد الاساءة للآخرين.

القصة سببها انتشار تدوينة منسوبة لكندة عبر إحدى الصفحات الشهيرة التي تنتحل شخصيتها على موقع الفيس بوك، تضمنت نشراً لمقطع مصور تغني فيه المطربة بوسي للفنان عمرو يوسف أغنية "كل البنات بتحبك" وتعليقاً عليها قالت فيه أن كل البنات بتحب عمرو يوسف ولكنه يحبها وحدها وملك لها وحدها، وهو ما أثار تعليقات غاضبة جداً من المعجبات وصلت حد اتهام كندة بالغرور والسعي للشهرة على حساب زوجها.

كندة دافعت سريعاً عن نفسها عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام قائلة: صفحتي الرسمية والوحيدة على الفيس بوك أرجو من جميع الأصدقاء والمحبين والإخوة الصحفيين تحري الدقة وعدم المساهمة في نشر الاشاعات الفارغة.. الي بيعرفني بيعرف لغتي وطريقتي لم اعتد إلا احترام الجميع المختلفين معي قبل المتفقين.. اتقوا الله.. اتقوا الله .

الصفحات المنسوبة للنجوم على مواقع التواصل الاجتماعي صارت مصدرا يوميا للأزمات، ومشكلة بلا حل طوال العام 2016 ولكن مشكلة كندة أن الصفحة التى تنتحل شخصيتها موثقة وتحمل العلامة الزرقاء.