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بين إخفاقات وإنجازات العام 2016 الفنانة أحلام تعتذر

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بين إخفاقات وإنجازات العام 2016 الفنانة أحلام تعتذر بين إخفاقات وإنجازات العام 2016 الفنانة أحلام تعتذر

الخميس 29-12-2016 18:03

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، تغريدة تودع فيها العام 2016 حيث كتبت "قبل نهاية السنة 2016 أنا آسفة إذا زعلتكم أو جرحتكم وضايقتكم إذا ظلمتكم إذا زليت عليكم في شي وأتمنى من الكل يسامحني. أنا اعتذر من الجميع".
ربما تكون تغريدة أحلام الأخيرة، مرتبطة بزيارة العمرة التي قامت بها أخيراً للأراضي المقدسة، حيث أشار عدد من المقربين منها أنها تؤدي فريضة العمرة.
من ناحية أخرى، وفي وقت تحدثت فيه أحلام عن إنجازات العام 2016 هناك من يرى أنها لم تكن سنة جيدة بعد أن تم إيقاف برنامجها "الملكة" بعد عرض أولى حلقاتها وحجبها عن موقع "يوتيوب"، والإنتقادات الواسعة التي طالتها من بعده، كما دخولها في معارك فنية مع عدد من الفنانين، وخسارتها لمجموعة من الدعاوى التي أطلقتها ضد بعد المغردين، بالإضافة إلى الحملة الأعلامية الكبيرة التي تعرضت لها في لبنان، بعد إنتقادها للبنانيين، والتي وصلت إلى حد طلب منعها من دخول لبنان.

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سيدتي