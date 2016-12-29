القضاء التركي يأمر بالافراج عن الروائية اصلي اردوغان

امرت محكمة في اسطنبول الخميس بالافراج تحت رقابة قضائية عن الروائية التركية اصلي اردوغان في اطار محاكمتها بتهمة “الدعاية الارهابية” بعد اربعة اشهر امضتها في السجن، بحسب تقارير صحافية واحدى صديقاتها.

وامرت المحكمة بالافراج عن اردوغان والكاتبة واللغوية نجمية الباي بحسب وكالة الاناضول الحكومية. وتستمر محاكمتهما بشان انشطتهما في صحيفة مؤيدة للاكراد مع تحديد الجلسة المقبلة في يناير.

ووفقا للعادة المتبعة في تركيا، لم يطلق سراح الكاتبتين مباشرة في المحكمة، بل تم اصطحابهما الى سجن بكركوي في اسطنبول لاتمام معاملات ذلك.

واضافت انه سيترتب على اردوغان ان تثبت حضورها للشرطة علما انه لا يمكنها مغادرة تركيا.

وبدا انصار الكاتبتين التوجه الى سجن بكركوي للنساء لاستقبالهما.