إجراء تحليل مخدرات لجميع العاملين بجامعة بني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته رقم (141) المنعقدة برئاسته بتاريخ 25 ديسمبر2016 ،على البدء فى إجراء تحليل عينة المواد المخدرة لجميع العاملين بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من إتخاذ الجامعة لهذا الإجراء هو القضاء على تعاطى وإدمان المواد المخدرة بين العاملين بالجامعة ومنع انتشارها وتحقيق أهداف الجامعة فى خدمة المجتمع للوصول الى مجتمع بلا إدمان .

وأضاف لطفي، أن إجراءات التحليل ستتم داخل معامل المستشفى الجامعى والتى تعمل من خلال إتباع المعايير العالمية للمنظمات الأوربية للكشف عن المواد المخدرة بإستخدام أدوات وأجهزة حديثة ومواد تحليل كيميائية .

واشار الي أن المستشفى الجامعى قامت بحملة بالتعاون مع محافظة بنى سويف تحت شعار “محافظة بلا إدمان”، موضحاً أن خطة تحليل المواد المخدرة للعاملين وطلاب المدن الجامعية خطوة ضمن أهداف الحملة.