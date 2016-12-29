بالفيديو.. محسن عادل: قانون الاستثمار الجديد لا يكفى لحل مناخ الاستثمار

قال الخبير الاقتصادي، محسن عادل، إن قانون الاستثمار الجديد، الذي وافقت عليه الحكومة المصرية، يُعد خطوة إيجابية أولى، ولكنها ليست وحدها تحل كل مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين من شأنها أن تكمل قانون الاستثمار.

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن ظهور هذا القانون لا يَعفي أن هناك العديد من الأمور التي يجب تعديلها، مفسرًا أن منها ما يتعلق بالسجل التجاري، وأخرى تتعلق بقوانين الإفلاس، وقانون أراضي الدولة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن تلك القوانين كلها ستكمل قانون الاستثمار.