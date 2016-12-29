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تعرف على أشهر قضايا الرشوة لعام 2016 التي اكتشفتها الرقابة الإدارية

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تعرف على أشهر قضايا الرشوة لعام 2016 التي اكتشفتها الرقابة الإدارية تعرف على أشهر قضايا الرشوة لعام 2016 التي اكتشفتها الرقابة الإدارية

منح الرئيس عبد الفتاح   منذ توليته عرش الرقابة الإدارية الحق في  محاربة الفساد الذي يحدث في الدولة ، حيث تمكنت الرقابة من أكتشاف تسعة  قضايا مهمة خاصة بالرشوة ، و الجدير بالذكر أن اغلب قضايا الرشوة التي تم القبض عليها حدثت في شهر ديسمبر الحالي .

أشهر قضايا الرشوة لعام 2016 :

و كانت من أشهر قضايا الرشوة  لعام 2016 التي حدثت في يوم السابع و العشرون من ديسمبر ، و هي القبض  على موظف يعمل في مجلس الدولة و ذلك بحوزته على مبلغ قدره 150 مليون جنية  و الكثير من السيارات و الذهب و بالإضافة إلى أربعة و عشرون مليون جنية مصرية ، و مبلغ أربعة دولارات أمريكية ، و مليون ريال سعودي و أيضا اثنين مليون يور حصل جميعهم من خلال المشتريات .

و من أهم قضايا الرشوة لعام 2016 أيضا هي ضبط أكبر شركة تتاجر في الأعضاء البشرية ، حيث أنه  تم القي القبض  عليهم في اليوم السادس من ديسمبر الحالي ، هي أن الرقابة الإدرارية قامت بالقبض على اثنين و أربعون شخصا و منهم 12 طبيبا و البعض الأخر أساتذة جامعة .

و القضايا التي حدثت أيضا هو أنتحال شخصية الرئيس السيسي و ذلك لتقاضيه على مبلغ قيمته 650 ألف جنية مصرية تم القبض عليهم من قبل هيئة الرقابة الإدارية في يوم 23 أكتوبر السابق .

و تم أكتشاف قضيتين في يوم الثامن من ديسبمر حيث أنه القي القبض على عضو منتدب إيجوث الفنادق  بتهمة مليون جنية رشوة و القضية الثانية هو القبض على وكيل مصلحة الخبراء و ذلك بوزارة العدل بتهمة رشوة قيمتها 350 ألف جنية مصري .

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رئيس قسم الأخبار

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