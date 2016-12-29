ضبط 367 هاربا من أحكام قضائية وإزالة 102حالة إشغالات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية بأسوان وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز حملة مكبرة اليوم ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية،وتضمنت الجهود ضبط 367 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، وتمكن الضباط من القبض على 6هاربين من أحكام جنائية

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ أحكام من ضبط 210 هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط 29 هارب من جنح الحبس المستأنف

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 71 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 51 محكوم عليهم في جنح المخالفات بإجمالي مبالغ محصلة حوالي 1400 جنيه تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط .

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

كما شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة أسوان ،حملات ودوريات لرفع الإشغالات بالطريق العام بكافة المراكز الإدارية بالمحافظة ، بالتعاون مع الوحدات المحلية حيث أسفرت الجهود عن رفع حوالي 102 مخالفة متنوعة .

وتضمنت الجهود رفــــــع 52 حالة إشغالات بالطريق العام و 50 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن الوحدات المحلية

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين ، وتم إخطار النيابات المختصة للتصرف .