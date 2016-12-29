تعرف علي قائمة تضم 15 بديلاً إقتصاديا لمواجهة الإرتفاعات في أسعار اللحوم والزيوت

سمر العشري

لمواجهة الإرتفاعات المتزايدة في أسعار اللحوم والزيوت ، حاولنا إيجاد الحل بإستخدام بدائل ذو نفس القيمة الغذائية وبأسعار أرخص للحصول علي وجبات تكفي العائلة بأكملها ، في محاولة مواجهة الواقع الذي أصبحنا نعيشة ، فقد قدم لنا معهد بحوث التكنولوجيا للأغذية بوزارة الزراعة ، بتقديم تصريحات من الدكتورة “مروة شعيب ” إحدي الباحثات في معهد التكنولوجيا بتقديم قائمة تضم بدائل ووجبات إقتصادية لمواجههة إرتفاع الأسعار مساهمة منها في رفع جزء بسيط من الأعباء الواقعة علي الأسر المصرية .

قائمة البدائل ال15 تضم :

1ـإعداد وجبات من البقول والحبوب مع بعضها البعض فهي غنية بالبروتينات والتي تمد الجسم بكل مايحتاجه من الطاقة مثل إعداد طبق الكشري ـ وإعداد طبق الارز مع اللوبياـ إعداد كبق شوربة من العدس ـ إعداد طبق الكسكسي مع الحمص ـ طبق من سلطة الفاصوليا مع الذرة .

2ـ تناول الأسماك الدهنية كالسردين أوالتونة فعي غنية بالأوميجا 3 وتعمل علي صحة القلب وتنشيط الذاكرة ، ورخيصة بالنسبة لأسعار الأسماك الأخري.

3ـ تناول البيض ، فالبيضة الواحدة تحتوي علي 8 جرام تقريباً وهي من المصادر الغنية بالبروتين .

4ـ كيلو جرام من الأسماك تكفي 5 أفراد لقلة الفاقد منها ويفضل أن تطهي بالفرن بالفرن بدل من قليها وأو شويها.

5ـ تدعيم لأطباق التي تضم البروتين النباتي والحيواني كأطباق الفول والحمص بالبيض، أوطبق جبنه مع خضروات.

6ـ شراء اللحوم كبيرة السن وفرمها بدلاً عن لحوم البتلو المرتفعة وإستخدامها في السمبوسك و المكرونة ..

7ـ وضع أصناف الكفتة أو الفراخ المفرومة في وجباتنا بكمية قليلة مع مواد رابطة كالبقسماط أو البطاطس المسلوقة تكفي ل5 أفراد.

8ـ أكلة شعبية لذيذة هي الأرز أو البرغل مع اللحم الجملي أو العادي .

9 الإكتفاء بالأغذية المقلية مرة واحدة إسبوعياً للمحافظة علي صحة الإنسان .

10ـ الطهي بإستخدام السلق أو التشريب أو الشوي أو الرستو بالفرن بدلاً عن القلي.

11ـ إستخدام طاسة تيفال ذات قاعدة من التيفلون وكميات قليلة من الزيت ويفضل القلي في الفرن من الأسماك أوالبانيهات برشها من الخاج بالزيت وضعها بالفرن.

12ـالبطاطس مفيدة جدا للجسم وتستخدم في الكثير من الاطباق وبمذاقات مختلفة ،فبتقطيعها إلي مكعبات ومزجها بزيت الزيتون والزعتر والباربكيا والملح والثوم والفلفل وتوضع بالفرن تحصلين علي أحلي وجبة.

13ـالإستفادة من بقايا الخضروات في إنتاج أطباق جديدة مثل قلب الباذنجان في إعداد أطباق محشي، وعمل مسقعة ، أوالباباغنوج أو سلطة باذنجان .

14ـ عصائر الفاكهة لكي تكون إقتصادية نمزجها مع الخضروات كعصير البرتقال والجزر، مانجا مع البطاطا المسلوقة لعمل عصير إقتصادي.

15ـإستغلال الكوسة في عمل أطباق عديدة وقلبها كمكون في شربة العدس أو الخضار أو سلطة الكوسة.

شبكةعيونالإخبارية

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