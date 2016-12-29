أسعار الأجهزة الكهربائية بمصر 2017 بعد الإرتفاعات الأخيرة "شاشات بوتجازات ثلاجات غسالات سخانات"

سمر العشري

التوقع غلب الحقيقة أصبح الكل يعلم ما سيحدث في الأسواق المصرية من غلاء في الأسعار المستمر خاصة بعد القرارت التي إتخذتها الحكومة في الفترة السابقة بوقف الإستيراد لمدة ثلاثة أشهر هذا القرار أعطى الفرصة الى التجار لكي يحققوا مكاسب كبيرة بدون أن يراعو الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد وأيضا إصدار البنك المركزي قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرف الدولار هذة العوامل أدت الى إرتفاع كبير وملحوظًا في مختلف السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وخاصةٍ الأجهزة المستوردة وقد تراوحت نسبة الإرتفاع في الأسعار الى 50% لـ 75% وهذا الارتفاع تسبب في ركود شديد في حركة البيع والشراء بالأسواق ونرصد لكم اليوم أسعار الأجهزة الكهربائية 2017 .

أسعار الشاشات :

أسعار شاشات سامسونج الـ48 —– 7099 جنيه.

أسعار شاشات سامسونج الـ32 —– 3799 جنيه.

أسعار شاشات سامسونج الـ40 —– 6399 جنيه.

أسعار شاشات أل جي الـ49 ——– 5150 جنيه.

أسعار شاشات أل جي الـ32 ——- 2999 جنيه.

أسعار شاشات أل جي الـ43 ——- 4390 جنيه.

أسعار شاشات توشيبا الـ32 ——- 2500 جنيه.

أسعار شاشات توشيبا الـ40 ——- 4499 جنيه.

أسعار شاشات توشيبا الـ50 ——- 5799 جنيه.

أسعار الثلاجات :

أسعار ثلاجات شارب الـ14 قدم 4650 جنيه

أسعار ثلاجات سامسونج الـ14 قدم 8199 جنيه

أسعار ثلاجات شارب الـ18 قدم 5309 جنيه

أسعار ثلاجات سامسونج الـ16 قدم 8399 جنيه

أسعار ثلاجات توشيبا الـ11 قدم 2 باب نوفروست 3155 جنيه

أسعار ثلاجات توشيبا الـ12 قدم 2 باب 3315 جنيه

أسعار البوتاجازات :

أسعار يوني فيرسال الـ 5 شعلة كلاسيك 1800 جنيه

أسعار يوني فيرسال الـ5 شعلة بومبيه 2000 جنيه

أسعار فريش الـ5 شعلة 1750 جنيه

أسعار تلي مصر الـ5 شعلة 1350 جنيه

أسعار الغسالات :

أسعار غسالات توشيبا نص أوتوماتيك الـ12 كيلو 1650 جنيه.

أسعار غسالة الـ أل جي الـ7 كيلو 8390 جنيه.

أسعار غسالة سامسونج الـ7 كيلو 1200 لفه 5250 جنيه.

الغسالة سامسونج: إرتفع سعرها من 2300 إلى 5000 جنيه.

الغسالة العادية من نوع “فريش”: 1200 جنيه.

الغسالة “فريش أوتوماتيك 6 كيلو”: 2200 جنيه.

الغسالة “فريش 8 كيلو”: 2600 جنيه.

الغسالة “العبد أوتوماتيك”: 3200 جنيه.

الغسالة “وايت ويل” 7 كيلو: سجلت أسعارها 4670 جنيه.

الغسالات شارب: سجلت أسعارها 4749 جنيه.

أسعار السخانات :

أسعار السخانات جراند غاز الـ10 لتر 750 جنيه

أسعار السخانات يوني فيرسال كهرباء الـ45 لتر 580 جنيه

أسعار السخانات يوني فيرسال غاز الـ10 لتر 720 جنيه

أسعار السخانات يوني فيرسال كهرباء الـ55 لتر 640 جنيه

أسعار السخانات أوليمبك غاز الـ10 لتر 700 جنيه

أسعار السخانات أوليمبك كهرباء الـ40 لتر640 جنيه

سعر السخانات أوليمبك كهرباء الـ35 لتر 530 جنيه

أسعار السخانات توشيبا كهرباء 35 لتر الـ1000 جنيه

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads