بالصور.. المطربة راندا حافظ تتوقع فوز «الأهلي» بهذه النتيجة

نشرت المطربة راندا حافظ، صورة علي حسابها الشخصى علي “انستجرام” وهي ترتدي تيشرت النادي الأهلي وبانتظار مباراة اليوم، وعلقت “راندا” علي الصورة قالة: “هنكسب إن شاء الله ٣ – صفر، حتي ‏لو لعبنا وحش بردو هنكسب”.

تقام مباراة الاهلى والزمالك اليوم الخميس، فى الدورى المصرى لكرة القدم، ويدخل كلا من “الأهلى و”الزمالك”، المباراة على أمل الحصول على نقاط المباراة الثلاث، إما لتقليص النقاط للزمالك أو لتوسيع الفارق للأهلى فى مباراة يتابعها الكثير من مشجعى الكرة المصرية.

يذكر أن، أخر أعمال راندا حافظ، أغنية “نزوة”، والتي طرحتها هذا العام وتم تصوير الأغنية بطريقة الأغاني المصورة في لبنان على مدار يومين، مع المخرج جاد شويري وحققت الأغنية نجاح كبير بعد أن حققت نسبة مشاهدة على يوتيوب وتطبيق أنغامى أكثر من 10 ملايين.