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الأهلي يتقدم علي الزمالك بهدف لمؤمن زكريا في الشوط الأول

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الأهلي يتقدم علي الزمالك بهدف لمؤمن زكريا في الشوط الأول الأهلي يتقدم علي الزمالك بهدف لمؤمن زكريا في الشوط الأول

مؤمن زكريا

انتهي الشوط الأول من مباراة  الأهلي والزمالك، بإحراز الفريق الأحمر هدفًا من قدم اللاعب مؤمن زكريا في الدقيقة 22 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا علي ملعب “بترو سبورت”، فى الجولة الـ 17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي: “شريف إكرامي فى حراسة المرمى، حسين السيد وسعد سمير ومحمد نجيب ومحمد هاني وحسام عاشور وأحمد فتحي وعبدالله السعيد ووليد سليمان ومروان محسن ومؤمن زكريا”.

فيما ضم تشكيل الزمالك: “أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، حسنى فتحى وعلى جبر ومحمود حمدى الونش ومحمد ناصف وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح ومحمد إبراهيم وأيمن حفنى وباسم مرسى”.

 

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