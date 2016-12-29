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صوت للنجم العربي الأكثر أناقة لعام 2016

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الخميس 29-12-2016 16:06

الجميع يحب التألق بإطلالات أنيقة و جذابة تميزه وتعطيه طابعاً خاصاً به، وبالطبع مثلما نرى النجمات يركزن بشكل كبير على إطلالاتهن، كذلك الأمر بالنسبة للنجوم الذين ينتقون دائماً الإطلالة الأجمل و التي تليق بهم أكثر لينالوا إعجاب جمهورهم ومتابعيهم.
ومن خلال جولة قمنا بها على إطلالات النجوم العرب لهذا العام بالأسلوب العملي بعيداً عن البدلة الرسمية، لاحظنا بأن الأناقة كانت عنوان إطلالاتهم، قد تألق كل نجم بطريقة تختلف عن غيره، فتميز المغني الشاب ناصيف زيتون بإختياره للملابس البسيطة و للإطلالات الكاجوال، وقد رأينا النجم عاصي الحلاني بإطلالات أنيقة كلاسيكية سواء كانت بالبدلة الرسمية او بسراويل الجينز، كما تميز المغني اللبناني رامي عياش بإطلالاته البسيطة التي يرتدي فيها سراويل جينز مع قمصان خفيفة، ومثل عادته يختار النجم كاظم الساهر إطلالات كلاسيكية عملية، أما النجم قصي خولي فينوع بين الإطلالات الكلاسيكية و الكاجوال، وكذلك الأمر بالنسبة للنجم ماجد المهندس الذي دائماً يختار أزياء تناسبه وتناسب عمره، كما عُرف النجم وائل كفوري بحبه للبدلة الرسمية فهو يرتديها في أغلب حفلاته أما في أيامه العادية فيعتمد الأسلوب الكاجوال البسيط، أما النجم تيم حسن فيتميز بإختياره لأزياء بسيطة بعيدة عن التكلف، وكذلك الممثل السوري قيس الشيخ نجيب الذي يعتمد الأسلوب البسيط الكاجوال في إطلالاته المختلفة، وختاماً يتألق الممثل السوري مكسيم خليل بإطلالات شبابية انيقة يضفي عليها لمساته الخاصة.
من برأيك يستحق لقب النجم العربي الأكثر أناقة بين هؤلاء النجوم العشرة؟ شاركنا رأيك.

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سيدتي