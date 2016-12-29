25 فستاناً لسهرتك في نهاية العام 2016

اختيار الفستان الأجمل والأنسب لكل حدث هو أمر أساسي وضروري لدى جميع السيدات، فجميعنا نحب التألق بإطلالة مميزة وجذابة تلفت الأنظار إلينا، وبخاصة في الاحتفالات الرسمية مثل احتفال استقبال العام الجديد.

وبالطبع تركز السيدات على اختيار التصاميم التي تليق بشكل أجسامهن وبأسلوبهن في انتقاء الأزياء، بالإضافة إلى التركيز على تنسيق الألوان المناسبة، ولكن يبقى اللون الأسود صديق السيدات جميعهن كونه لون يعطي فخامة وأناقة للإطلالة، كما أنه يمنح الجسم شكلاً جميلاً ونحيفاً، ويليق على مختلف أشكال الأجسام و ألوان البشرة، ولهذا السبب قدمت دور الأزياء العالمية فساتين أنيقة وفخمة باللون الأسود لتستقبلي العام الجديد بها، فرأينا تصاميم فساتين بأكمام طويلة من Armani Privé وChanel، وكما رأينا تصاميم فساتين بفتحة ساق جانبية من Schiaparelli وElie Saab وAlexandre Vauthier، بالإضافة إلى الفساتين القصيرة التي قدمتها كل من Giambattista Valli وGuo Pei، ولم تخلُ تصاميم الفساتين من التطريز الذي منح الإطلالة فخامة ورقي، بالإضافة إلى استخدام خامة المخمل الشتوية الأنيقة، فقدم كل من Zuhair Murad وChristian Dior فساتين سوداء دخل فيها التطريز والمخمل.

وقد نُسقت مع الفساتين السوداء اكسسوارت مميزة تليق بها و تمنحها فخامة إضافية، مثل الأقراط وحقائب اليد الكلاتش والقبعات وغيرها.

هل تحبين ارتداء فستان باللون الأسود في احتفال استقبال العام الجديد؟ شاركينا رأيك.