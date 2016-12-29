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لن تصدقي أناقة "الليدي غاغا" المُبهرة في عام 2016!

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الخميس 29-12-2016 20:24

جميعنا نعرف أسلوب "الليدي غاغا" Lady Gaga العجيب والغريب في الموضة، وإطلالاتها الصادمة التي تختارها على السجادة الحمراء ولأهم المناسبات، غير أن عام 2016 شهد تحولاً مُذهلاً في أناقتها حتى كدنا لا نصدق جمال إطلالاتها على السجادة الحمراء، وإليك التفاصيل.

افتتحت "الليدي غاغا" Lady Gaga عام 2016 بإطلالة راقية باللون الأبيض في حفل توزيع جوائز الأوسكار اختارتها من مصمم الأزياء المفضل بالنسبة لها "براندون ماكسويل" Brandon Maxwell. وفي البداية، ظننا أن هذه الإطلالة طفرة، وأنها ستعود سريعاً إلى إطلالاتها الكارثية، غير أنها استمرت في مفاجأتنا إذ شاهدناها في فساتين وتصاميم مُبهرة طوال العام على السجادة الحمراء. والملفت للنظر أن خياراتها كانت محصورة تقريباً باللونين الأسود والأبيض، وأغلب التصاميم اختارتها من "براندون ماكسويل" Brandon Maxwell باستثناء إطلالتها في حفل "فكتوريا سيكيرت" Victoria's Secret التي حملت توقيع المصمم "عز الدين عالايا" Azzedin Alaia وكانت عبارة عن فستان ناعم من الدانتيل.
شاهدي معنا بالصور أجمل إطلالات "الليدي غاغا" Lady Gaga ولاحظي التطور المُذهل الذي شهدته أناقتها هذا العام.

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سيدتي