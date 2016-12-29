مياه الأمطار تغمر قريتى السيد البدوى والسلاهبة بمطوبس

كفر الشيخ – محمد سليمان

تلقى المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، عدد من الشكاوى من أهالي قرية السيد البدوى، وقرية السلاهبة التابعتين للوحدة القروية برنبال من تراكم مياه الأمطار بشوارع القريتين.

وقال المهندس علي عبد الستار ، إنه تلقى شكاوى من تراكم مياه الأمطار بشوارع قريتي السيد البدوى، والسلاهبة التابعتين للوحدة القروية برنبال، مؤكداً أنه انتقل للقرى برفقة المسئولين وتابع رفع مياه الأمطار المتراكمه بالقرى وتم عمل مصرف يحيط بقرية السيدبدوي من الناحية الشرقية بالاضافة إلى عمل مصرف بالفضاء الموجود بمنطقة مدرسة السيد البدوى لتسليك جميع الشوارع الموجودة بالقرية ، ووضع مواسير بالشوارع العمومية التى تم فتحها وتم رفع المياه المتراكمه بالمنطقة التى تم حفرها بمعدات جمعية شباب الخرجين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة مطوبس، في تصريح صحفي ، كما انتقل إلى قرية السلاهبة فلاحظ تراكم مياه الامطار داخل ، مؤكداً إنه جاري ارسال المعدات وسيارات الكسح لشفط المياه لانهاء هذه المشكلة.