الحكم على نتيجة انتخابات جمعية منتجى القصب 26 يناير

قنا – هند المغربى

قررت محكمة القضاء الإدارى بقنا برئاسة المستشار إبراهيم جلال، اليوم الخميس، حجز الطعن المقدم ضد نتيجة انتخابات الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر للحكم فى 26 يناير المقبل.

وكان رفاعى عبد الوهاب، عضو مجلس النواب سابقاً، وأحمد عرفات الضوى تقدما إلى محكمة القضاء الإدارى بطعن فى نتيجة انتخابات الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر بقنا، التى عُقدت أول أمس، مطالبين بإلغاء النتيجة نظرًا لقيام عدد من المرشحين بالتقدم للانتخابات، والفوز بعضوية اللجنة، رغم أنهم لا يملكون حيازات زراعية، وهو أحد الشروط الأساسية للترشح، حيث نظرت المحكمة اليوم فى الطعن المقدم، وقررت خلال جلستها حجز القضية للحكم يوم 26 يناير المقبل.