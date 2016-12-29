بالصور.. تحت شعار لا للتعصب أول تجمع لجماهير القطبين بالسويس لمشاهدة القمه 113

كتب عمرو محسن

أطلق مجموعة من أهالي السويس مبادرة جماهيرية لتجمع جمهوري الأهلي والزمالك بالمدينة لمشاهدة مباراة القمة رقم 113 باحدى المنتجعات الترفيهية المطلة علي قناة السويس فى اللقاء المقرر له السابعة مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الـ 17 ، ورفعت شعار لا للتعصب وأهلي وزمالك = مصر ، مطالبين بعودة الجماهير للمدرجات والتحلي بالروح الرياضية.



> أكد منظم التجمع عمرو عبد العاطي أنه أعد أماكن مخصصه لكل جمهور مجاور للآخر بالعائلات مؤكدا أن جميع اصدقائه يجتمعون دائما في تشجيع منتخب السويس ومنتخب مصر علي اختلاف انتمائهم للأهلى والزمالك فلا مجال للتفرقه في مباريات القمهة.



> كما شهدت السويس التجمع المعتاد لزمالكاوية السويس وأيضا رابطة محبي الأهلي بالمدينه عبر شاشات عملاقه وبدء توافد الجمهورين منذ قليل ودفعت كافيهات كورنيش السويس بمئات المقاعد استعدادا للحضور الكثيف من محبي قطبي الكرة المصرية بالمدينه الباسله.