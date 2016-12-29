طاهر أبو زيد ومرتضى منصور يحضران القمة من بتروسبورت

كتب أحمد توفيق - رمضان حسن

وصل طاهر أبو زيد نجم الأهلي ووزير الرياضة السابق ومرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إلى إستاد بتروسبورت لحضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك و التي تجمعهما على إستاد بتروسبورت في الجولة السابعة عشر من عمر الدورى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: "أحمد الشناوى ، حسنى فتحى وعلى جبر ومحمود حمدى الونش ومحمد ناصف وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وستانلى وأيمن حفنى وباسم مرسى.

فيما ضم تشكيل الأهلي كلاً من ، شريف إكرامي وحسين السيد وسعد سمير ومحمد نجيب ومحمد هاني وحسام عاشور وأحمد فتحي وعبدالله السعيد ووليد سليمان ومروان محسن ومؤمن زكريا.