أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

تعادل سلبى بين الزمالك والأهلى بعد مرور 15 دقيقة

Google+ Print
تعادل سلبى بين الزمالك والأهلى بعد مرور 15 دقيقة تعادل سلبى بين الزمالك والأهلى بعد مرور 15 دقيقة

>كتب فتحى الشافعى

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المُقامة بينهما حالياً باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى.

الزمالك  بدأ اللقاء بتشكيل ضم كلاً من: "أحمد الشناوى ، حسنى فتحى وعلى جبر ومحمود حمدى الونش ومحمد ناصف وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح ومحمد إبراهيم وأيمن حفنى وباسم مرسى.

فيما ضم تشكيل الأهلي: شريف إكرامي وحسين السيد وسعد سمير ومحمد نجيب ومحمد هاني وحسام عاشور وأحمد فتحي وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومروان محسن ومؤمن زكريا.

بداية حماسية من الأهلي ولعب محمد هاني كرة عرضية مُبكرة، ورد الزمالك بهجمة سريعة أفسدها حسين السيد "مارسيلو" وتعرض أحمد فتحي لإصابة بسيطة وتم علاجه واستكمل المشاركة، ولعب مؤمن زكريا كرة من أقصى اليسار لأقصى اليمين لكن مروان محسن لم يُحسن التعامل معها.

الأداء السريع كان سمة أداء الفريقين وحاول الأهلي والزمالك التسجيل، لكن دفاع الأحمر والأبيض أنقذ الموقف في الأوقات المناسبة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365