تعادل سلبى بين الزمالك والأهلى بعد مرور 15 دقيقة

كتب فتحى الشافعى

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المُقامة بينهما حالياً باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى.

الزمالك بدأ اللقاء بتشكيل ضم كلاً من: "أحمد الشناوى ، حسنى فتحى وعلى جبر ومحمود حمدى الونش ومحمد ناصف وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح ومحمد إبراهيم وأيمن حفنى وباسم مرسى.

فيما ضم تشكيل الأهلي: شريف إكرامي وحسين السيد وسعد سمير ومحمد نجيب ومحمد هاني وحسام عاشور وأحمد فتحي وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومروان محسن ومؤمن زكريا.

بداية حماسية من الأهلي ولعب محمد هاني كرة عرضية مُبكرة، ورد الزمالك بهجمة سريعة أفسدها حسين السيد "مارسيلو" وتعرض أحمد فتحي لإصابة بسيطة وتم علاجه واستكمل المشاركة، ولعب مؤمن زكريا كرة من أقصى اليسار لأقصى اليمين لكن مروان محسن لم يُحسن التعامل معها.

الأداء السريع كان سمة أداء الفريقين وحاول الأهلي والزمالك التسجيل، لكن دفاع الأحمر والأبيض أنقذ الموقف في الأوقات المناسبة.