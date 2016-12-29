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التربية والتعليم | إجراءات صارمة لتأمين الامتحانات هذا العام .. و 10 محظورات لعام 2017

  • مصر
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التربية والتعليم | إجراءات صارمة لتأمين الامتحانات هذا العام .. و 10 محظورات لعام 2017 التربية والتعليم | إجراءات صارمة لتأمين الامتحانات هذا العام .. و 10 محظورات لعام 2017

وضعت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم تحت رئاسة اللواء عمرو الدسوقي عدد من الإجراءات ، لتأمين الامتحانات ،  في محاولة لسد جميع الثغرات التي قد تضيع مجود الطالب المتفوق ، وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص .

وتضمنت التعليمات أنه من المحظور على كل من الطلاب والعاملين بعملية الامتحانات استعمال الهاتف المحمول ، وكذلك استخدام الكاميرات، ومنع أيضا دخول الحقائب مع الطلاب ، ومنع دخول الأفراد الذين لا صفة لهم لدخول اللجنة، ومنع قراءة الصحف وكذلك منع التدخين داخل اللجان ، ومنع مرور عمال النظافة داخل اللجان إلا باذن من مراقب الدور ورئيس اللجنة وللضرورة القسوى .

وقد تم إرسال منشور رسمي إلى جميع مديريات التعليم على مستوى الجمهورية ، شدد فيه اللواء عمرو الدسوقي على ضرورة تجنب الأفعال التي تثير القلق والتوتر لدى الطلاب الممتحنين ، وهذا ما يحقق الاستقرار داخل لجان الامتحانات .

أما بشأن طباعة أوراق الأسئلة فلابد أن تتم العملية داخل إحدى المطابع السرية الخاضعة للوزارة ، وفي حال تعذر طباعة الأسئلة بالمطابع السرية يسمح بطباعتها داخل إحدى المدارس الأميرية القريبة ، ولا يجوز طباعة الأسئلة بأى حال من الأحوال بالمطابع الخاصة .

وشددوا على ضرورة نقل أوراق الإجابة والأسئلة بواسطة سيارات المديرية ، ومنع نقلها بسيارات الأجرة ، والإبلاغ فوراً عن أى حادث للجان السير .

ويتم تخزين أوراق الأسئلة في مخازن محاطة بالحديد في أماكن مرتفعة لمنع أي محاولة للاقتارب منها .

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