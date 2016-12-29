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تصادم قوي بين مركبتين في أم القيوين

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تصادم قوي بين مركبتين في أم القيوين تصادم قوي بين مركبتين في أم القيوين

وقع مساء اليوم حادث تصادم قوي بين مركبتين على شارع الشيخ زايد بن سلطان (مخرج السلمة) ولم يسفر الحادث عن إصابات بليغة وإنما متوسطة وخفيفة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين لتلقي العلاج اللازم.

ودعا المقدم سعيد عبيد مدير ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة ام القيوين قائدي المركبات عبر طريق الشيخ زايد -خاصة -القادمين من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أم القيوين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والتقيد بقوانين السير المرورية تجنبا للحوادث وحفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم ومستخدمي الطريق.

 

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