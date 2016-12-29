رئيس الوزراء: مصر تسير على الطريق الصحيح والعام القادم أفضل

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, أن مجلس الوزراء بذل خلال عام 2016, جهودا كبيرا.. موجها الشكر في هذا الصدد إلى الوزراء ومجلس النواب على المجهود الذي بذل في هذا الشأن وعلى التعاون الصادق الذي تم بين اجهزة الدولة وأيضا وجه الشكر إلى الشعب المصري العظيم على الفترة الماضية وتفهمه للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر, مشيرا إلى أنه خلال العام القادم سيكون أفضل بكثير من العام الحالي بإذن الله.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحاته بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس, “أننا خلال العام الحالي نسير على الطريق الصحيح ولزم علينا أن نصلح ما كان يجب أن نصلحه من فترات سابقة, وأن نصل إلى المفاهيم التي يعمل بها العالم أجمع بما فيها ما يخص الدعم بأن يصل إلى مستحقيه وسوف تكون النتائج إن شاء الله جيدة ومصر تصل للأفضل دائما”.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من المشروعات الكبيرة التي نعمل عليها حاليا ومنها مشروعات في مجال الطاقة والكهرباء, كما نستكمل مشروعات الصرف الصحي والاسكان الاجتماعي, وأيضا سيبدأ تنفيذ وتسليم الأراضي بمشروع المليون ونصف فدان, ولفت إلى أن العام المقبل ستشهد مصر دخول حقول غاز جديدة بداية من الربع الثاني وتستمر حتي نهاية العام الي حين دخول حقل “زهر” وهو أكبر وأضخم حقل يكتشف في تاريخ مصر.

وأشار إلى أن هناك مشروعات أيضا في مجال التموين واللوجستيات ومتابعة دقيقة للأسواق وتطبيق مفاهيم جديدة لتقديم الدعم وأن المجهودات في هذه المجالات ستشمل كافة قطاعات الدولة .

وحول قطاع الصحة، قال رئيس مجلس الوزراء إنه تم الانتهاء من قانون هيئة سلامة الغذاء إيذانا بأن يعتمده مجلس النواب, بالإضافة إلى عدد من القوانين الجديدة من بينها (الإدارة المحلية والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية)، كما تم التوصل إلى اتفاق مع شركات الأدوية والتواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب وأيضا النقابات المعنية, حيث تم استعراض الموقف في شكله النهائي, ومن المقرر أن يتم نشر كافة التفاصيل في حينه من قبل وزير الصحة لكن ما يهمنا هو ان يكون أسعار الدواء مناسبة وان يكون متوافرا للمواطنين, وأن يكون هناك على المستوى القريب تطوير لصناعة الدواء في مصر وتستعيد الشركات الوطنية دورها ومكانتها في هذه الصناعة الاستراتيجية في مصر.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تحافظ على علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة وأن المواقف المصرية واضحة فيما يخص القضايا في اليمن وسوريا وليبيا في الحفاظ على وحدة هذه الدول, ونتمنى أن يحدث الاستقرار في هذه الدول.

وقال إن علاقتنا مع دول العالم طيبة جدا وهناك تنسيق وتعاون مع كل الدول بالعالم في الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا وإن شاء الله يكون العام القادم أفضل لنا جميعا كما نأمل أن تستعيد مصر السياحة العالمية خلال العام المقبل.

وحول الأسعار، قال إسماعيل إن “الأسعار قد تأثرت مؤخرا بسبب فرق أسعار الصرف وتحريره لكننا نتابع الأسعار بدقة والسوق عرض وطلب ونحرص علي توافر السلع الاساسية وتوفير السلع التي لم تتوافر في الفترة السابقة”.

وقال رئيس مجلس الوزراء “بالنسبة لمسألة الضرائب التصاعدية فهذا المشروع قابل للدراسة حاليا وان ما يحقق مصلحة مصلحة مصر ومصلحة المواطن المصري نحن نعمل عليه بالتعاون مع مجلس النواب وكافة اجهزة للدولة”, موضحا أن مجلس الوزراء يعمل حاليا علي دعم وتطوير وزيادة القاعدة الصناعية خاصة في مجالات الحديد والصلب والغزل والنسيج, ومشددا على وجوب الاهتمام بهذه القاعدة الصناعية في مصر وتوسيعها وخاصة فيما يتعلق بصناعة الدواء.