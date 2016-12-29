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جنايات دمنهور تقضى ببراءة 27 متهماً بالإنضمام لجماعة محظورة

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جنايات دمنهور تقضى ببراءة 27 متهماً بالإنضمام لجماعة محظورة جنايات دمنهور تقضى ببراءة 27 متهماً بالإنضمام لجماعة محظورة

الخميس، 29 ديسمبر 2016 05:20 م

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

 

 

قضت محكمة جنايات دمنهور" الدائرة الأولى " برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوى وعضوية المستشارين أشرف ويصا وهشام الشريف وسكرتارية أحمد محمود إبراهيم ببراءة 27 متهما قضية الإنضمام لجماعة محظورة، بينهم 8 متهمين حضورى و19 متهما غيابياً . 

 

وكانت قوات الأمن القت القبض على 8 من المتهمين بدائرة مركز دمنهور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20701 لسنة 2015 جنايات مركز دمنهور، وأمر المستشار محمد سالم رئيس نيابة دمنهور بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط دمنهور  بإحالتهم للمحاكمة . 


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