بالصور.. حملة مكبرة على مقاهى طنطا قبل مباراة الأهلى والزمالك

الغربية اسلام الخياط

شنت أجهزة الأمن بمدرية أمن الغربية قبل قليل حملة مكبرة على جميع المقاهى والكافيهات بطنطا قبل مباراة الأهلى والزمالك. ومرت الحملة من المرور على 12 مقهى وكافيه بالطريق السريع طنطا الإسكندرية وميدان السيد البدوى وحسن رضوان بدائرة اول وثان طنطا لرفع الاشغالات المخالفة قبل بدء المباراة.

أشرف على الحملة العميد مهند أبو ليمون مأمور قسم المرافق وضباط القسم الرائد إيهاب محرم ومايكل عدلى وعاطف ناجى حيث، وأسفرت الحملة عن رفع 600 كرسى بعد انتشارها أمام المقاهى استعدادا للمباراة.

حرر محضر بالمخالفات وتم التحفظ على الإشغالات وأخطر اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية بنتائج الحملة.