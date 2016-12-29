جامعة قناة السويس تختتم البرنامج التدريبى السادس مع "التعاون اليابانية"

اختتمت جامعة قناة السويس البرنامج التدريبى السادس تحت عنوان "اقتصاديات الصحة التقييم الاقتصادى وتمويل الرعاية الصحية" وذلك اليوم الخميس تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى إطار برنامج التعاون الثلاثى بين جامعة قناة السويس وهيئة التعاون الدولية “جايكا” والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة: إن البرنامج يهدف لتدريب 20 طبيبا من الدول اﻷفريقية على الاستخدام اﻷمثل لاقتصاديات الصحة وطرق التقييم واتخاذ القرار، ويقوم بالتدريب أساتذة بكلية الطب بالجامعة وأساتذة من الجامعات المصرية، كما تستقدم هيئة التعاون خبير من اليابان للمساهمة فى التدريس بالبرنامج، كما يشارك خبراء من وزارة الصحة المصرية بالتدريب.

ويشترك المتدربون من دول أفريقية ودول حوض النيل وهم تنزانيا ورواندا وغانا وجيبوتى والسودان.

جانب من ختام البرنامج