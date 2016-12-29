«سكك حديد بني سويف»: لا خسائر في حادث قطار بضائع الصعيد ‎

المراسل : محمد شعبان

> أكد مصدر أمني بشرطة السكة الحديد ببني سويف، عدم وجود أي خسائر بشرية أو مالية في حادث خروج عربتي قطار البضائع المحملين بالعسل الأسود عن قضبان السكك الحديد بقري بني حدير بمركز الواسطي نهائياً .

وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن سبب العطل وخروج العربتين هو إنقطاع مفاجئ في خراطيم هواء العربتين مما تسبب في خروجهما عن القضبان، مشيرًا إلي أن هيئة السكك الحديدية أرسلت عددًا من الفنيون لإصلاح العطل المتسبب في الحادث، وتم إصلاحه منذ الساعات الاولي من صباح اليوم الخميس، وعادت الحياة علي طبيعتها دون أي عوائق .

وكان قد خرجت في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس عربتي قطار بضائع قادمين من الوجه القبلي محملين بالعسل الأسود عن القضبان أمام قرية بني حدير بدائرة مركز الواسطي، مما تسبب في توقف حركة القطارات لبضع ساعات دون وقوع أي خسائر بشرية أو مالية.