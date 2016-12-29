شاهد إحماء لاعبى الأهلى والزمالك قبل القمة 113

كتب سليمان النقر

أجرى لاعبو الأهلى والزمالك الإحماءات الخاصة قبل انطلاق مباراة الفريقين التى ستجمعهما على استاد بتروسبورت فى الجولة السابعة عشر من عمر الدورى.

كما نقلت كاميرا أون سبورت الأجواء من داخل ملعب بتروسبورت والجماهير المتواجدة فى المدرجات لمؤازرة القطبين.

كان الجهازان الفنيان للأهلى والزمالك قد أعلنا التشكيل الذى سيخوضان به مباراة القمة، رقم 113 فى الدورى بينهما، والتى ستنطلق فى السابعة من مساء اليوم الخميس.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من أحمد الشناوى، حسنى فتحى وعلى جبر ومحمود حمدى الونش ومحمد ناصف وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وستانلى وأيمن حفنى وباسم مرسى.

فيما ضم تشكيل الأهلى كلاً من شريف إكرامى وحسين السيد وسعد سمير ومحمد نجيب ومحمد هانى وحسام عاشور وأحمد فتحى وعبدالله السعيد ووليد سليمان ومروان محسن ومؤمن زكريا.