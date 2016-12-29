أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

شاهد إحماء لاعبى الأهلى والزمالك قبل القمة 113

Google+ Print
شاهد إحماء لاعبى الأهلى والزمالك قبل القمة 113 شاهد إحماء لاعبى الأهلى والزمالك قبل القمة 113

>كتب سليمان النقر

أجرى لاعبو الأهلى والزمالك الإحماءات الخاصة قبل انطلاق مباراة الفريقين التى ستجمعهما على استاد بتروسبورت فى الجولة السابعة عشر من عمر الدورى.

 

كما نقلت كاميرا أون سبورت الأجواء من داخل ملعب بتروسبورت والجماهير المتواجدة فى المدرجات لمؤازرة القطبين.

 

 

كان الجهازان الفنيان للأهلى والزمالك قد أعلنا التشكيل الذى سيخوضان به مباراة القمة، رقم 113 فى الدورى بينهما، والتى ستنطلق فى السابعة من مساء اليوم الخميس.

 

وضم تشكيل الزمالك كلاً من أحمد الشناوى، حسنى فتحى وعلى جبر ومحمود حمدى الونش ومحمد ناصف وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وستانلى وأيمن حفنى وباسم مرسى.

 

فيما ضم تشكيل الأهلى كلاً من شريف إكرامى وحسين السيد وسعد سمير ومحمد نجيب ومحمد هانى وحسام عاشور وأحمد فتحى وعبدالله السعيد ووليد سليمان ومروان محسن ومؤمن زكريا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365