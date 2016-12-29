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شكري يرحب بقرار وقف إطلاق النار فى سوريا

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شكري يرحب بقرار وقف إطلاق النار فى سوريا شكري يرحب بقرار وقف إطلاق النار فى سوريا

وزير الخارجية المصري سامح شكري

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم الخميس، أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري والقيادي بمجموعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بقرار وقف إطلاق النار الذى تم الإعلان عنه اليوم، والتأكيد على الأهمية البالغة لتطوير رؤية مشتركة للقوى الوطنية السورية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد وبدء محادثات جادة حول مستقبل سوريا، الامر الذي يقتضي توصل المعارضة السورية إلى نقطة التقاء فيما بينها بما يضمن وقف نزيف الدم وتحقيق تطلعات الشعب السوري والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وأكد شكرى، في هذا الإطار على أهمية مشاركة مجموعة القاهرة للمعارضة السورية في أية مفاوضات سياسية قادمة.

كما عرض الوزير شكري لجهود المبذولة فيما يتعلق بالأزمة السورية على الصعيدين الإنساني والسياسي، خاصة من خلال عضويتها في مجلس الأمن، مؤكدا على أن مصر تتخذ من آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق أساسا لتحركها في هذا الملف.

ومن جانبه، أكد الجربا خلال اللقاء على الأهمية البالغة للدور المصري في حل الأزمة السورية بالوسائل السياسية، مثمنا الدور المحوري لمصر الداعم لكافة جهود وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الانسانية للشعب السوري، فضلا عن دور مصر الداعم والمحتضن لمجموعة القاهرة.

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