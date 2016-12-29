الجيش السوري الحر يعلن الالتزام بوقف إطلاق النار

أعلن الجيش السوري الحر الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه روسيا وتركيا, مؤكدا مشاركته فصائله في المحادثات القادمة, مشيرا في الوقت ذاته إلى حق الرد في حال عدم التزام باقي الأطراف.

ونقلت قناة (سكاي نيوز ) الإخبارية، عن المتحدث باسم الجيش السوري الحر أسامة أبو زيد قوله – في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية (أنقرة) – “قبولنا بضمان روسيا للاتفاق بمدى التزامها بهذا الاتفاق وبالوجود الإيراني ومليشياتها في سوريا, عدا ذلك ستبقى أصابعنا على الزناد”.

وأضاف، أن وقف إطلاق النار يشمل كل أنحاء سوريا, مشيرا إلى أن الجيش السوري الحر لم يجتمع مع أي من ممثلي الحكومة السورية خلال المحادثات الأخيرة, مؤكدا أن محادثات الحل السياسي ستجرى انسجاما مع عملية جنيف والرئيس بشار الأسد لن يكون له دور في مستقبل سوريا.

وأشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي, لن يشارك في المحادثات المزمعة في أستانا.

وكانت المعارضة السياسية السورية – التي مقرها تركيا – رحبت بالإعلان عن وقف إطلاق نار شامل في سوريا من المقرر أن يبدأ سريانه عند منتصف الليل, ودعت جميع الأطراف للعمل على إنجاحه.