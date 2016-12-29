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ستراكا يتقاضى راتبه من الإسماعيلى بالجنيه المصرى

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ستراكا يتقاضى راتبه من الإسماعيلى بالجنيه المصرى ستراكا يتقاضى راتبه من الإسماعيلى بالجنيه المصرى

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

اتفق مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان علي تقاضى التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى علي تقاضى راتبه بالجنيه المصرى وليس بالدولار على عادة المدربين الجانب الذين يعملون في .

أكد مصدر داخل نادى الإسماعيلى أن الراتب يتحمل منه إبراهيم عثمان جزءا وخزينة الإسماعيلى تتحمل الجزء الآخر، على أن يدفع الإسماعيلى الجزء الذى يتحمله بالجنيه فيما يدفع إبراهيم عثمان الجزء الذي يتحمله بالدولار.

أضاف المصدر أن ستراكا وافق علي تدريب الإسماعيلى بمبلغ مناسب في ظل ترحيبه بالعمل في الدورى المصرى ولتكون بداية لتسويقه بالدوري المصرى والدوريات العربية.

جدير بالذكر أن ممدوح عيد وكيل لاعبي عدد من نجوم الأهلى هو من أنهى إجراءات تعاقد الإسماعيلى مع ستراكا باعتباره يرتبط بعلاقة قرابة مع إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى.


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