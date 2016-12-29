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مباراة القمة.. نجل محمد حلمى يؤازر والده من مقصورة بتروسبورت أمام الأهلى

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مباراة القمة.. نجل محمد حلمى يؤازر والده من مقصورة بتروسبورت أمام الأهلى مباراة القمة.. نجل محمد حلمى يؤازر والده من مقصورة بتروسبورت أمام الأهلى

>كتب محمد مراد

حرص كريم نجل محمد حلمى المدير الفنى لنادى الزمالك على مؤازرة والده فى مباراته أمام الأهلى المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدورى الممتاز.

حضر كريم محمد حلمى للمباراة برفقة عدد من لاعبى الزمالك السابقين على رأسهم وليد أنور لمؤازرة القلعة البيضاء.

أعلن محمد حلمى عن تشكيل فريقه أمام الأهلى وجاء كالتالى :أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، حسنى فتحى وعلى جبر ومحمود حمدى الونش ومحمد ناصف فى خط الدفاع، طارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح فى خط الوسط، ستانلى وأيمن حفنى وباسم مرسى فى خط الهجوم".

 


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