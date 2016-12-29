موجز أخبار الساعة6.. تطبيق علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة بأثر رجعى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الخميس، مشروع قانون يمنح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 10%، إضافة إلى موافقة الحكومة على قانون الاستثمار الجديد.

وفيما يلى موجز أخبار السادسة مساء..

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 ابريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على الاتفاقية وعلى احالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم ارسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الخميس، مشروع قانون يمنح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 10%.

غادر وفد أمنى روسى مصر بعد أن تفقد اليوم الخميس، ولليوم الثانى على التوالى، الإجراءات الأمنية بمبنى 2 بمطار القاهرة الدولى، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، من مطار القاهرة الدولى كمرحلة أولى لشركتى مصر للطيران و"أيرفلوت" الروسية.

بعد أن جدد قاضى المعارضات الجزئى بمحكمة جنح السلام أول، حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين آخرين، هما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة، يخضع المتهم الأول" اللبان" للتحقيق فى قضية أخرى تخص المبالغ التى عثر عليها بمكسنه.

أعلن جيرمان كلمينكو مستشار الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أنه يجب على روسيا أن تكون مستعدة لحالات وأوضاع ينقطع خلالها اتصالها مع شبكة الإنترنت العالمية.

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى ختام عام 2016، إنه يتوجه بالشكر للشعب المصرى نظرا لتفهمه للظروف الاقتصادية، ولمجلس النواب ويتوجه بالشكر أيضا لكافة أجهزة الدولة.

حصل "اليوم السابع" على أول فيديو وصور للمتهمة "رباب أحمد عبد الخالق" زوجة مدحت عبد الصبور صاحب شركة الأثاث المتهم الثانى فى قضية الرشوة المتهم فيها جمال الدين اللبان مدير عام مشتريات وتوريدات مجلس الدولة، والذى تم إلقاء القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية، وعثر بمنزله على 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى وبعض المشغولات الذهبية.

أعلن شريف فتحي وزير الطيران المدني أنه اتفق مع الوفد الروسي الأمنى الذى أجرى جولات تفقدية بمطار القاهرة اليوم، أنه ستكون هناك زيارات أخرى متبادلة بين الجانبين خلال شهر يناير القادم ، وذلك لاستكمال إجراءت عودة الطيران بين الدولتين

أخيرا.. وبعد العديد من المراحل التى مر بها مشروع القانون، وافقت الحكومة بالإجماع على قانون الاستثمار، اليوم، الخميس، وبات ينتظر خطوته المقبلة وهى إرساله إلى مجلس الدولة.

سلطت تقارير غربية الضوء على حياة الترف والبزخ الشديد الذى يعيش فيه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز والعائلة المالكة فى الوقت الذى تفرض فيه المملكة خطة اقتصادية جديدة قائمة على التقشف وتقليص الدعم للمواطنين.

قال المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، إن مصر لا زالت فى طور بحث المشاركة فى عمليات التسوية للأزمة السورية، بالتعاون مع الدول الراعية للعملية.

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ما يتردد عن حدوث أزمات فى حصص السلع التموينية ونقص بعض المواد شائعات، وحرب من جانب بعض الفئات في الداخل والخارج.

تفقد الوفد الأمنى الروسى اليوم، الخميس، ولليوم الثانى على التوالى بتفقد الإجراءات الأمنية بمبنى 2 بمطار القاهرة الدولى تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، من مطار القاهرة الدولى كمرحلة أولى لشركتى مصر للطيران وأيرفلوت الروسية.

كشف ضباط هيئة الرقابة الإدارية فرع الهيئة بالبحيرة، قيام مسئولى الائتمان بعدد من فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة، بتسهيل صرف أكثر من 11 مليون جنيه كقروض زراعية واستثمارية لعدد من المزارعين بحيازات مزورة، وتم تحرير محضر رقم 5167/ 2016 عرائض نيابة استئناف، وباشرت نيابة الأموال العامة ونيابة وسط دمنهور الكلية، بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور التحقيق.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الخميس، بمعاقبة 5 متهمين هم: "عصام سعداوى، رئيس مجلس إدارة شركة، ونبيل السعداوى "هارب" مدير شركة، والسيد عودة، مقاول، وإسماعيل محمد، وسعيد محمد" بالسجن المؤبد 25 سنة، وبراءة "إبراهيم عودةن وجمعة مؤمن، وكامل حميدة" بالقضية رقم 10114 لسنة 2014، بتهمة جلب ممنوعات من تركيا عبارة عن 8 ملايين قرص مخدر وبندقية خرطوش، و2850 طلقة خرطوش، و5 سيارات لنقل المضبوطات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا الجمعة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، ودرجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها، حيث يسود طقس شتوى شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية بارد على السواحل الشمالية الشرية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وسط أزمة اقتصادية تعبرها مصر بخطوات ثابتة، وبإجراءات عملية وقرارات إصلاح هيكلى جادة، تتزايد الحاجة إلى دعم القطاع السياحى، الذى كان لفترة طويلة موردًا مهمًّا من موارد العملة الصعبة والدخل القومى لمصر، ووسط أمواج من المغالطات والشائعات التى تستهدف ضرب السوق السياحية المصرية والقضاء عليها، تتحرك جهات ومؤسسات مصرية عدّة على صعيد تصحيح الصورة واستعادة السياحة، وفى هذا الإطار قال هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن خطة الهيئة تستهدف عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر إلى معدلاتها الطبيعية خلال 2017.

قال عبد المنعم مطر، المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إن وزارة المالية تدرس حاليا طبيعة الخدمات الإعلانية المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعى، التى لم تدرج بجدول الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وبينها مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الخدمات، مؤكدًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة نص على إخضاع كافة الخدمات المقدمة للضريبة إلا ما استثنى بجدول الإعفاء من الضريبة.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، عن انقطاع المياه عن 9 مناطق جديدة بمدينتى أكتوبر والشيخ زايد، وهى" منطقة بيفرلى هيلز ـ الربوة الجديدة ـ الحى 17 بالشيخ زايد وضعفها بالمنطقة من الحى الثامن وحتى الحى الثانى عشر ـ المنطقة الصناعية ـ التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر" وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى قطر 1600 مم الخارج من محطة الشيخ زايد.

أعلنت محافظة السويس قطع مياه الشرب عن المحافظة بالكامل اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس ولمدة 15 ساعة.

أعلنت مؤسسة مطارات دبى اليوم الخميس، إلغاء وتحويل مسار 16 رحلة جوية إلى المطارات المجاورة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

مواقع التواصل الاجتماعى والشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت، لم تعد مواقع تواصل فقط، وتجاوز دورها حد الربط الاجتماعى، فمؤخّرًا أصبحت منصات واسعة الانتشار لترويج الأفكار، وتجنيد الأنصار، ونقل الخطط والأهداف والتوجيهات.

نشرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، صورة مجمعة لأهم الرموز والشخصيات العامة الذين غادروا عالمنا خلال العام الجارى، وجاء فى مقدمتهم الدكتور يوسف بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ووزير الخارجية المصرى الأسبق فى عهدى الرئيسين السابقين أنور السادات وحسنى مبارك، بينما غابت عن القائمة صورة العالم المصرى أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1999، والذى رحل عن عالمنا فى الثانى من أغسطس خلال العام الجارى.

رفض حسام البدري المدير الفني للأهلي الإعلان عن أسماء اللاعبين المستبعدين عن مواجهة الزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام ، مفضلاً اصطحاب جميع اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكر لملعب بتروسبورت والذي يصل عددهم 26 لاعباً.

اضطر الجهاز الطبى لنادى الزمالك لحقن النيجيرى ستانلى مهاجم الفريق بالمسكنات، بعد شعوره ببعض الآلام فى أنكل القدم، حتى يمكن مشاركته فى القمة 113، فى المباراة المقرر لها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ17 بالدورى الممتاز.

أحداث مُثيرة وكواليس كثيرة شهدها ناديا الأهلي والزمالك خلال الساعات الماضية قبل مباراة القمة بين الفريقين المُقرر لها السابعة من مساء اليوم ، الخميس، باستاد بتروسبورت، والتى سيكون لها بالطبع دور كبير في حسم اللقاء الذى يدخله المارد الأحمر مُتصدر المسابقة برصيد 42 نقطة باحثاً عن فوز يؤمن به صدارة القمة، ولتعويض الخسارة الأخيرة من الزمالك في نهائي كأس مصر 3/1.

لم تستطع النجمة العالمية ريهانا ضبط أعصابها بعد انتشار أخبار تؤكد علاقة دريك -حبيبها السابق- العاطفية بالنجمة جنيفر لوبيز، واتخذت ريهانا بالخطوة الأولى وحذفت متابعتها لصفحة جنيفر لوبيز على "إنستجرام" الأمر الذى أثار غضب لوبيز وجعلها تنشر صورة على صفحتها وهى تحتضن دريك، وهى الصورة التى أشعلت النار فى قلب ريهانا للدرجة التى جعلتها تمرض حسبما أكد مصدر مقرب منها لموقع ibtimes.