تونس تتسلم إرهابيا من إيطاليا

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أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس والناطق الرسمى باسم قضاء مكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أن تونس تسلمت اليوم الخميس من السلطات الإيطالية، المدعو نصر الدين بن ذياب (23 سنة) ، والمتهم فى قضايا إرهابية.

وقال السليطى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية "وات" إن النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب أذنت للوحدة الوطنية للابحاث فى جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطنى بالقرجاني، بالتحفظ بذياب الذى أعلن مؤخرا مبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف أن الموقوف انصهر ضمن خلية جهادية بضواحى مدينة ميلانو الإيطالية التى تضم العديد من الجنسيات الأجنبية ، مشيرا إلى أن هذه الخلية كانت بصدد التخطيط للقيام بعمليات نوعية فى تونس وخارجها.