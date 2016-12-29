أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس تتسلم إرهابيا من إيطاليا

Google+ Print
تونس تتسلم إرهابيا من إيطاليا تونس تتسلم إرهابيا من إيطاليا

>(أ ش أ)

أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس والناطق الرسمى باسم قضاء مكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أن تونس تسلمت اليوم الخميس من السلطات الإيطالية، المدعو نصر الدين بن ذياب (23 سنة) ، والمتهم فى قضايا إرهابية.

وقال السليطى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية "وات" إن النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب أذنت للوحدة الوطنية للابحاث فى جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطنى بالقرجاني، بالتحفظ بذياب الذى أعلن مؤخرا مبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف أن الموقوف انصهر ضمن خلية جهادية بضواحى مدينة ميلانو الإيطالية التى تضم العديد من الجنسيات الأجنبية ، مشيرا إلى أن هذه الخلية كانت بصدد التخطيط للقيام بعمليات نوعية فى تونس وخارجها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365