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للمحجبات :مكياج قوي لحفل نهاية العام

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الخميس 29-12-2016 17:47

اكتملت خطوات  التحضير لهذه الليلة، وباتت خطوات تحضير الوجه والبشرة واضحة، وتم بختبارها واختيار نصائح سيدتي التي جاءت في إطار التحضير لهذه الليلة، واليوم ستكونين فيها على  موعد مع  تطبيق الخطوة النهائية "المكياج ".

وعلى عكس ما جرت عليه عادتنا من اعتماد مكياج هادىء، سنكون هذه المرة على موعد مع مكياج قوي يتناسب والخطوات الجريئة التي اعتمدت في سياق بروفات التجهيز لهذه السهرة، حيث اخترنا مكياج بالاخضر الزيتوني والبنفسجي لإطلالة لا تشبه أياً من إطلالتك السابقة.

 

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سيدتي