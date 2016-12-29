صور..محافظ بني سويف: إقامة مدينة صناعية زراعية بالمحافظة علي مساحة 70 ألف فدان‎

المرسل : محمد شعبان

أكد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، أن المحافظة اتخذت عددًا من الخطوات الهامة في مجال تحقيق تنمية زراعية شاملة، حيث تعتبر بني سويف من المحافظات الزراعية التي تمتلك ميزات تنافسية في هذا المجال، مشيراً إلى أن عدد من الخطوات في مقدمتها السعى لوضع خطة شاملة للنهوض بكل المقومات والإمكانات الزراعية التي تتمتع بها المحافظة، ومن ضمن أساسيات هذه الخطة التركيز على تعظيم القيمة المضافة للمنتج الزراعي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الخطوات العملية للنهوض بزراعات النباتات الطبية والعطرية والتي تستحوذ بني سويف فيها على 40 % من اجمالي صادرات مصر في هذا النوع من النباتات.

وأوضح “المحافظ”في تصريح صحفي، أن المحافظة بصدد تنفيذ بعض الإجراءات المبدئية لإقامة مدينة صناعية زراعية عمرانية على مساحة 70 ألف فدان بها مجتمع زراعي متكامل وأول مجمع صناعي لإنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل من النباتات الطبية والعطرية ويستهدف المجمع توفير 250 ألف فرصة عمل بعد الانتهاء من مراحله بالكامل، بالإضافة الي إطلاق مبادرة زراعة 3 ملايين من أشجار الزيتون والتي شهدت تجاوبًا كبيرًا من مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الحكومية ، والمؤسسات الدينية من الأوقاف والكنيسة.

جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة سمسطا الزراعية في حضور النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة و ثروت عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم .

تفقد “المحافظ” جميع أقسام المدرسة والتي شملت أقسام : الإنتاج الحيواني والداجني والصوب الزراعية الخاصة بمحاصيل الطماطم والخيار، وحقل أشجار الزيتون المثمر، وتستهدف المدرسة الوصول إلى 1000 شجرة زينون، بالإضافة إلى قسم المواد الغذائية وورش الصناعات الخشبية وغيرها من أقسام المدرسة التي تزيد مساحتها الإجمالية عن 100 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة منها 9 أفدنة و16 قيراطًا، فيما يجري تجهيز باقى المساحة للأغراض التي تخدم العملية التعليمية والتدريب العملي لطلاب المدرسة.

ووجه “المحافظ”، بضرورة التوسع في زراعة أشجار الزيتون لما يمثله من قيمة إقتصادية كبيرة ومطالباً بزراعة نماذج من المحاصيل البقولية مثل الفول تحت شعار تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل والتي تستوردها مصر بكميات كبيرة.

كما وجه “المحافظ” بإعداد دراسة تشمل كافة النواحي الإجرائية والإدارية والمالية لإقامة نشاط لصناعة الدواجن بالمدرسة بهدف تحقيق العديد من المكاسب منها الإنتاج وتدريب الطلاب على إدارة مشروعات الإنتاج الحيواني بحيث يمكن إسناد إدارتها للشباب بما يسهم في توفير فرص عمل لهم .