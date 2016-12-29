أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نجيب ساويرس: لن نسمح بتجاوز لائحة المصريين الأحرار حتى لو من رئيس الحزب

Google+ Print
نجيب ساويرس: لن نسمح بتجاوز لائحة المصريين الأحرار حتى لو من رئيس الحزب نجيب ساويرس: لن نسمح بتجاوز لائحة المصريين الأحرار حتى لو من رئيس الحزب

>كتب محمد مجدى السيسى

قال المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، إن نصوص التعديلات المقترحة على لائحة الحزب، والتى من المُقرر أن يتم التصويت عليها غدًا فى المؤتمر العام له، لم تُعرض على مجلس الأمناء، وهو ما يُخالف نص المادة 59 من لائحة الحزب، الذى يقول " لا يجوز تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء"، وهذا لم يحدث.

 

وأضاف "ساويرس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عدم إرسال التعديلات لمجلس الأمناء يُعرضها لشبهة غير قانونية، قائلًا : " الالتزام باللائحة وحماية النظام المؤسسى للحزب، هو شعار الحزب منذ تأسيسه، ولن نسمح بأى تجاوز أو تعدى على ذلك حتى لو كان من رئيس الحزب ذاته".

 

وتابع مؤسس الحزب، إن مجلس الأمناء لن يدخل فى مهاترات، داعيًا الجميع للانتباه جيدًا لما قد يُحاك لهذا الحزب الكبير فى المستقبل، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية.

 

ويذكر إن رئيس الحزب قد دعا لانعقاد مؤتمره العام غدًا الجمعة بأحد الفنادق، ولكن مجلس الأمناء أصدر بيان أمس يطالبه بالتأجيل لاعتراضه على عدم إرسال التعديلات المقترحة على اللائحة والمطروحة للتصويت غدًا، لكن المتحدث باسم الحزب أكد إن المؤتمر سينعقد فى موعده.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365