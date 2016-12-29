نجيب ساويرس: لن نسمح بتجاوز لائحة المصريين الأحرار حتى لو من رئيس الحزب

كتب محمد مجدى السيسى

قال المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، إن نصوص التعديلات المقترحة على لائحة الحزب، والتى من المُقرر أن يتم التصويت عليها غدًا فى المؤتمر العام له، لم تُعرض على مجلس الأمناء، وهو ما يُخالف نص المادة 59 من لائحة الحزب، الذى يقول " لا يجوز تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء"، وهذا لم يحدث.

وأضاف "ساويرس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عدم إرسال التعديلات لمجلس الأمناء يُعرضها لشبهة غير قانونية، قائلًا : " الالتزام باللائحة وحماية النظام المؤسسى للحزب، هو شعار الحزب منذ تأسيسه، ولن نسمح بأى تجاوز أو تعدى على ذلك حتى لو كان من رئيس الحزب ذاته".

وتابع مؤسس الحزب، إن مجلس الأمناء لن يدخل فى مهاترات، داعيًا الجميع للانتباه جيدًا لما قد يُحاك لهذا الحزب الكبير فى المستقبل، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية.

ويذكر إن رئيس الحزب قد دعا لانعقاد مؤتمره العام غدًا الجمعة بأحد الفنادق، ولكن مجلس الأمناء أصدر بيان أمس يطالبه بالتأجيل لاعتراضه على عدم إرسال التعديلات المقترحة على اللائحة والمطروحة للتصويت غدًا، لكن المتحدث باسم الحزب أكد إن المؤتمر سينعقد فى موعده.