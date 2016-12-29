المستشار السياحى بموسكو: أعداد قليلة من الروس يقضون إجازة رأس السنة فى مصر

كتبت ميرفت رشاد

توقع أحمد حسن، مدير المكتب السياحى المصرى لدى روسيا، حدوث انفراجة قريبا، وصدور قرار من الحكومة الروسية باستئناف رحلات الطيران بين البلدين، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية والسفارة المصرية لدى موسكو والجهات الأمنية تبذل جهودا لرفع قرار حظر الطيران، بعد توقفها أكثر من عام عقب سقوط الطائرة الروسية فى صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.

وكشف "حسن"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن توافد أعداد من السياح الروس بشكل فردى لزيارة مصر، على مسئوليتهم الشخصية، لافتاً إلى أن هناك عدداً قليلاً من الروس يقضون إجازاتهم خلال فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة.

وأكد مدير مكتب السياحى لدى موسكو، أن المكتب ملتزم بعدم تنفيذ أى أنشطة سياحية أو ترويجية لمصر احتراماً للقرار الروسى، موضحاً أن الشعب الروسى والشركات السياحة يحترمون قرار حكومتهم ولا يمكن ممارسة أى ضغوط عليها، خاصة فى ظل الأوضاع التى تمر بها بعض البلدان مثل تركيا، مشيرا إلى أن الشعب الروسى لديه ثقة تامة فى حكومته فى اتخاذ القرار المناسب لاستئناف الرحلات إلى مصر.