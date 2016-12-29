أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المستشار السياحى بموسكو: أعداد قليلة من الروس يقضون إجازة رأس السنة فى مصر

Google+ Print
المستشار السياحى بموسكو: أعداد قليلة من الروس يقضون إجازة رأس السنة فى مصر المستشار السياحى بموسكو: أعداد قليلة من الروس يقضون إجازة رأس السنة فى مصر

> كتبت ميرفت رشاد

توقع أحمد حسن، مدير المكتب السياحى المصرى لدى روسيا، حدوث انفراجة قريبا، وصدور قرار من الروسية باستئناف رحلات الطيران بين البلدين، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية والسفارة المصرية لدى موسكو والجهات الأمنية تبذل جهودا لرفع قرار حظر الطيران، بعد توقفها أكثر من عام عقب سقوط الطائرة الروسية فى صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.

وكشف "حسن"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن توافد أعداد من السياح الروس بشكل فردى لزيارة ، على مسئوليتهم الشخصية، لافتاً إلى أن هناك عدداً قليلاً من الروس يقضون إجازاتهم خلال فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة.

وأكد مدير مكتب السياحى لدى موسكو، أن المكتب ملتزم بعدم تنفيذ أى أنشطة سياحية أو ترويجية لمصر احتراماً للقرار الروسى، موضحاً أن الشعب الروسى والشركات السياحة يحترمون قرار حكومتهم ولا يمكن ممارسة أى ضغوط عليها، خاصة فى ظل الأوضاع التى تمر بها بعض البلدان مثل تركيا، مشيرا إلى أن الشعب الروسى لديه ثقة تامة فى حكومته فى اتخاذ القرار المناسب لاستئناف الرحلات إلى مصر.   

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر"

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر"