مصادر: الحكومة تطالب الشركات بتحديد الأدوية المقرر زيادتها قبل صدور القرار

كتبت هند مختار

كشفت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل وافقت على الزيادات المقررة فى أسعار الدواء، خلال اجتماع اليوم الخميس.

وأوضحت مصادر أن موافقة الحكومة مشروطة من خلال توجيه وزير الصحة بأن ترصد الشركات أهم أنواع الأدوية التى سيتم زيادتها بالشركات منعا لأى تلاعب.

وتشمل الزيادة أن الدواء الذى يزيد سعره على 100 جنيه ستكون زيادته 30% من فرق العملة، والدواء الذى يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 50% من فرق العملة، والدواء متوسط السعر أى من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 40% من فرق العملة.

وستكون الشركات المحلية الزيادة على 15% من مستحضراتها، والشركات المستوردة ستكون الزيادة على 20% من مستحضراتها.