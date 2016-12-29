وزير خارجية إيطاليا عن قضية ريجينى: مصر تتعاون معنا بشكل جيد جدًا

كتب أحمد علوى

نشرت وكالة "أنسا" الإيطالية اليوم الخميس، ما قاله وزير الخارجية الإيطإلى "باولو جينتيلونى"، بشأن قضية الطالب، جوليو ريجينى، الذى لقى مصرعه بمصر فى فبراير من العام الحالى، حيث ذكر الوزير أن هناك مسارًا تسعى الحكومة لاتباعه من خلال طلبات التعاون.

ووفقاً للوكالة الإيطالية ذاتها، قال الوزير الإيطالى، "رأيت مؤخرًا علامات جيدة جدًا للتعاون من قبل مصر، أتمنى أن يطوروا من ذلك وسوف تعمل الحكومة على ذلك"، وتابع، "أدى التعاون بين النيابة العامة فى روما والنيابة العامة فى القاهرة للتوصل إلى نتائج مفيدة بشأن القضية".

وأبرز جينتيلونى تواصله مع أسرة "ريجينى" يوم الكريسماس، 25 ديسمبر الجارى، مضيفًا: "ليس لدى ما أضيفه على ما قلته منذ 11 شهرًا فى تلك القضية".

ويذكر أنه عُثر على الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى" 28 عامًا، مقتولا فى القاهرة يوم 3 فبراير بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضى.