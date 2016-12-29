غدًا.. رونالدو ضيف عمرو أديب على ON E

كتبت- إ نجي لطفي

يستضيف غدًا ، فى تمام التاسعة والنصف مساءً ، الإعلامي عمرو أديب على شاشة ON.E ، أفضل لاعب في العالم لعام 2016 كرستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وفريق ريال مدريد ضمن حلقات برنامج” كل يوم جمعة” .

وينتظر عشاق النجم العالمي الكبير وجمهور ريال مدريد على مستوى الوطن العربي هذا اللقاء الهام الذي يجريه عمرو أديب مع كرستيانو رونالدو والذي يعد اللقاء الأول لقناة مصرية ، والأول لقناة عربية بعد حصوله مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 .

يتطرق اللقاء لتفاصيل حياة رونالدو، وعائلته، وأسباب نجاحه ووصوله لقمة المجد الرياضي والكروي ، ويتخلل اللقاء فيديوهات نادرة لبدايات رونالدو في أندية البرتغال ومانشستر يونايتد حتى وصولاً للنادي الملكي ريال مدريد ، كذلك فيديوهات مع ابنه داخل منزله ، وأصدقائه.

برنامج” كل يوم جمعة” ، برنامج منوعات انطلق على شاشة ON.E الجمعة الماضية حيث استضاف عمرو اديب المطربة اللبنانية إليسا ، وأعلنت محطة ON.E أن برنامج كل يوم جمعة يشمل لقاءات متنوعة فنية ورياضية وغيرها من اللقاءات مع أشهر نجوم الطرب العربي مثل: وائل كافوري وراغب علامة ونوال الزغبي وهشام عباس ومن نجوم الكرة العالمية النجم البرازيلي نيمار والأسطورة ليونيل ميسي نجم الارجنتين وفريق برشلونة.