غدًا.. ياسمين سعيد تحتفل برأس السنة مع رامي صبري على MBC مصر

كتبت – إنجي لطفي:

تستضيف الإعلامية ياسمين سعيد، غدًا الجمعة النجم رامي صبري، والدكتورة هالة عمر خبيرة الأبراج، في حلقة خاصة ومختلفة من برنامجها “الجمعة في مصر” والذي عرض على شاشة MBC مصر للاحتفال برأس السنة الميلادية.

وخلال الحلقة سيغني صبري عدد من أغاني ألبومه الجديد بالإضافة إلى عدد من أغانيه المعروفة ويتحدث عن أمانيه في السنة الجديدة 2017 سواء على المستوى الفني أو الشخصي بالإضافة لتقيمه للسوق في الوقت الحالي خاصة مع عمليات القرصنة على الإصدارات.

برنامج “الجمعة في مصر” يعرض كل جمعة على قناة MBC مصر من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة أو الفن.