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مستشار بوتين: موسكو يجب أن تكون مستعدة حال قطع خدمة الإنترنت عنها

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مستشار بوتين: موسكو يجب أن تكون مستعدة حال قطع خدمة الإنترنت عنها مستشار بوتين: موسكو يجب أن تكون مستعدة حال قطع خدمة الإنترنت عنها

>موسكو (أ ش أ)

أعلن جيرمان كلمينكو مستشار الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أنه يجب على روسيا أن تكون مستعدة لحالات وأوضاع ينقطع خلالها اتصالها مع الإنترنت العالمية.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم) أن كليمنكو يعتقد أنه نظرا إلى وجود احتمال كبير لوقوع تحولات نحو تدهور العلاقات مع الغرب "يجب اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لضمان عمل القسم الروسى من الإنترنت وحمايته"، وتشديده على أن القانون الجديد لن يمس نشاطات مستخدمى الإنترنت العاديين.

كانت وزارة الاتصالات الروسية قد أعدت مشروع قانون يتضمن احتمال وقوع مثل هذا السيناريو، ويحدد كيفية ضبط وتوجيه القسم الروسى من الإنترنت، وذكر ممثل الكرملين أن هذه الوثيقة تهدف لحماية هذه البنية التحتية الحيوية بالنسبة للبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى كان قد أعلن أوائل ديسمبر أن بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية تحضر لتنفيذ هجمات إلكترونية لزعزعة استقرار النظام المالى فى روسيا.

يذكر أن الرئيس باراك أوباما حرم سكان القرم من امكانية الوصول إلى خدمات جوجل ومايكروسوفت فى وقت سابق، وكذلك هددت الدول الغربية بقطع النظام المصرفى الروسى عن نظام التسديد الدولي"سويفت" بهدف التسبب بانهيار النظام المالى فى البلاد.


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