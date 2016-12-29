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بالصور.. كواليس احتفال «هنا العاصمة» برأس السنة

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 كتبت- إنجي لطفي

يحتفل برنامج ” هنا العاصمة ” بليلة رأس السنة  في سهرة غنائية وفنية  من قصر المانسترلي السبت المقبل من التاسعة مساء وحتى الدقائق الأولى من العام الجديد .

وتستضيف لميس الحديدي عددا من النجوم  الذين أسعدوا المصريين في عام ٢٠١٦ لتكريمهم حيث يتم تكريم أنوشكا وأمينة خليل وأحمد داود والسيناريست تامر حبيب عن مسلسل جراند أوتيل والفنانة يسرا والفنانه نجلاء بدر والسيناريست مدحت العدل والفنان سيد رجب عن مسلسل فوق مستوي الشبهات.

ومن ضمن المكرمين أيضا أسرة فيلم ” يوم للستات ” الفنانة إلهام شاهين وناهد السباعي والفنان أحمد الفيشاوي وعن فيلم ” قبل زحمه الصيف ” تستضيف الفنانة هنا شيحة بطلة الفيلم والفنانة دره عن مسلسل الخروج.

وأيضا يشارك في الحفل الفنان علي ربيع نجم والفنان أحمد فهمي عن فيلم كلب بلدي وعن فيلم ” هيبتا ” يحضر الحفل النجمان الصاعدان أحمد مالك وجميلة عوض والمنتج محمد حفظي. تستضيف أيضا أبطال برانامج  Saturday Night Live بالعربي.

 ومن نجوم CBC سفرة الشيف شربيني ونحلاء الشرشابي وسالي فؤاد، كما أن هناك ظهور خاص لأبلة فاهيتا والفنانة إسعاد يونس.

يشارك في الحفل الفنان محمود الليثي  بواحدة من أغانيه فيما يكون ختام الحفل سهرة غنائية خاصة مع المطرب مدحت صالح الذي حيث يقدم خلالها بباقة من أجمل اغانيه.

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