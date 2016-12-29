الوفد الأمني الروسي يغادر القاهرة عقب لقاء وزير الطيران

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس الوفد الأمني الروسي ، والذي يضم 5 من كبار المسئولين عن قطاعى الأمن والطيران فى روسيا، متوجها الي روما عقب زيارة استغرقت يومين ، التقي خلالها شريف فتحي وزير الطيران ، كما تفقد خلالها الإجراءات التأمينية بمبني رقم 2 الجديد بالمطار ، تمهيدا لأستئناف الرحلات الجوية بين البلدين ، من مطار القاهرة الدولى كمرحلة اولى لشركتى مصر للطيران وأيرفلوت الروسية .

صرحت مصادر امنية بالمطار ان الوفد الروسي تفقد الأجراءات الأمنية المتبعة بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة ، علي الركاب والحقائب وشحن البضائع .

والتقي الوفد الروسي في ختام زيارته القاهرة وزير الطيران المدني شريف فتحي لبحث ما شاهده الوفد الأمني خلال زيارته تمهيدا لاستئناف الرحلات بين البلدين.

وصرح شريف فتحي وزير الطيران المدني انه اتفق مع الوفد الروسي علي زيارات أخري متبادلة بين الجانبين خلال شهر يناير القادم ، وذلك لاستكمال اجراءت عودة الطيران بين الدولتين .