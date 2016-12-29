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وزير الطيران: الوفد الأمني الروسي يزور مصر خلال يناير تمهيدًا لعودة الرحلات

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وزير الطيران: الوفد الأمني الروسي يزور مصر خلال يناير تمهيدًا لعودة الرحلات وزير الطيران: الوفد الأمني الروسي يزور مصر خلال يناير تمهيدًا لعودة الرحلات

شريف فتحي وزير الطيران المدني

أعلن شريف فتحي وزير الطيران المدني، انه اتفق مع الوفد الروسي انه سيكون هناك زيارات أخري متبادلة بين الجانبين خلال شهر يناير القادم ، وذلك لاستكمال اجراءت عودة الطيران بين الدولتين جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الطيران المدني .

واضاف البيان، ان شريف فتحي وزير الطيران المدني، التقي الوفد الأمني الروسي، والذي يزور حاليا لاستكمال اجراءات عودة الطيران بين مصر وروسيا ، وقد اشاد الوفد بالتجهيزات والاجراءات الامنية المتبعة في مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي ، وذلك بعد يومين من جولة تفقد خلالها الوفد الاجراءات المتبعة في مبني الركاب “٢” تمهيدا لعودة حدمةرالطيران بين البلدين .

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