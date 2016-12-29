تفاصيل حريق مستشفى جي إم سي بعجمان

اندلع حريق محدود أمس الأربعاء في مستشفى ثومبي – عجمان ( جي إم سي – سابقاً )، و قام فريق الأمن بالمستشفى بإخطار إدارة الدفاع المدني والحرائق بإمارة عجمان في نفس التوقيت الذي قام فريق من قسم الامن والسلامة بالمستشفى بالتعامل مع الحريق وإخماده في أقل من عشر دقائق .

واشتعل الحريق الذي تسبب به ماس كهربائي نتيجة الرطوبة الثقيلة والضباب الكثيف في لوحة شعار لافتة المستشفى وليس في وحدة الطوارئ كما ذكرت التقارير .

ولم يؤثر الحريق على المستشفى وسير عمله او على أي من المرضى او أطقم العاملين بها، كما لم يتم القيام بأي إجراء لإخلاء وحدة الطوارئ بالمستشفى نظراً لعدم تأثرها وبعدها عن مكان اشتعال الحريق .

وتم اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة المرضى وأطقم العمل من الموظفين العاملين والمستشفى يعمل بكامل طاقته .