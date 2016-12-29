دبى: إلغاء وتحويل مسار 16 رحلة للمطارات المجاورة بسبب سوء الطقس

الشارقة (أ ش أ)

أعلنت مؤسسة مطارات دبى اليوم الخميس، إلغاء وتحويل مسار 16 رحلة جوية إلى المطارات المجاورة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت مؤسسة طيران دبى – فى بيان رسمى صادر عنها – أنه تم إلغاء سبع رحلات، وتحويل مسار تسع رحلات أخرى إلى مطارات مجاورة، بسبب الضباب الكثيف الذى شهدته الإمارة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وأنها تعمل جاهدة مع شركائها الاستراتيجيين، وشركات الطيران العاملة فى مطارات دبي، على إعادة جدول الرحلات إلى وضعه الطبيعي، فور تحسن الأحوال الجوية.

وفى السياق ذاته، أعلن مطار الفجيرة الدولى، استقباله 29 رحلة جوية محولة إليه من مختلف المطارات الإماراتية خلال الـ48 ساعة الماضية، بسبب سوء الأحوال الجوية، والضباب الكثيف الذى تشهده مناطق الدولة.

كما شهد مطار الشارقة الدولى اليوم زحاما شديدا فى حركة المسافرين والقادمين، بسبب تحويل عدد من الرحلات الجوية التى كانت متوجهه إلى دبى اليه من جانب، وتأخر اقلاع عدد من الرحلات الدولية منه بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبه، توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية والزلازل بالإمارات، استمرار ظهور الضباب الغائم بشكل جزئى، مع ازدياد الرطوبة النسبية الليلة وصباح الغد على المناطق الداخلية والساحلية.