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وزير الطيران: زيارة أخرى للروس خلال يناير القادم تمهيدا لعودة الرحلات

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وزير الطيران: زيارة أخرى للروس خلال يناير القادم تمهيدا لعودة الرحلات وزير الطيران: زيارة أخرى للروس خلال يناير القادم تمهيدا لعودة الرحلات

>كتبت-رحاب نبيل

أعلن شريف فتحي وزير الطيران المدني أنه اتفق مع الوفد الروسي الأمنى الذى أجرى جولات تفقدية بمطار القاهرة اليوم، أنه ستكون هناك زيارات أخرى متبادلة بين الجانبين خلال شهر يناير القادم ، وذلك لاستكمال إجراءت عودة الطيران بين الدولتين

وتابع الوزير في بيان رسمي لوزارة الطيران المدني، أنه ألتقى الوفد الأمني الروسي، الذي يزور حاليا لاستكمال إجراءات عودة الطيران بين مصر وروسيا، وقد أشاد الوفد بالتجهيزات والإجراءات الأمنية المتبعة في مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي ، وذلك بعد يومين من جولة تفقد خلالها الوفد الاجراءات المتبعة في مبني الركاب "٢" تمهيدا لعودة حركة الطيران بين البلدين .

 

 

 

 

 


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