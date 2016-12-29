قيادي بفتح معلقًا على خطاب «كيري»: حان وقت إنهاء أطول احتلال في العالم

علّق القيادي في حركة فتح الفلسطينية، رأفت عليان، على خطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حول مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قائلًا: “خطابٌ مُهم رغم بعض المُلاحظات، التي يَحملها في طياته”.

وأضاف عليان خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، أنّ الإدارة الأمريكية الحاليه أدركت أن سياسية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستجعل الولايات المتحدة الأمريكية تعيش في عُزلة دولية، إذا ما استمرت أمريكا بدعم هذه السياسة.

وتابع عليان أن هذا الخطاب، الذي يُعد خطاب الوداع للإدارة الأمريكية الحالية جاء نتاج صُمود ومقاومة أبناء الشعب الفلسطيني، الذي عبر عن رفضه الكامل للاحتلال، وعدم قبوله بسياسة الأمر الواقع، الذي حاولت إسرائيل فرضها على الأرض.

ومضى يقول: “جون كيري، في خطابه أكّد على قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديدًا عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، والانسحاب الكامل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، بما في ذلك القدس الشرقية، وهذا مهمٌ إلا أنّه كان متناقضًا مع السياسة الأمريكية الداعمة للاحتلال على مدار السنوات الماضية”.

وأكد عليان أن: “مبادئ الحل التي حاول جون كيري، تسويقها في خطابه، وخاصة أننا في انتظار مؤتمر باريس، لا يُمكن أنْ تمثل شعبنا الفلسطيني وتطلعاته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفًا: “نحن نعتمد قرارات الشرعية الدولية.. وأي حل يجب أنْ يستند على هذه القرارات، وعلى أرضية مُبادرة السلام العربية، خاصة في قضايا القدس واللاجئين والحدود”.

واختتم عليان حديثه قائلاً: “الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية مُصممون على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل عن الأراضي الفلسطينية، وخاصة القدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، وليست عاصمة لدولتين كما يُريد كيري، وأنّ قضية اللاجئين ليست قضية مُساومة، وإنما قضية حق العودة وتقرير المصير، وأنه حان الوقت بأنْ يكون لنا دولة ذات سيادة وإنهاء أطول احتلال بالعالم”.