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الأقصر تستقبل 400 سائح ألمانى على متن 4 رحلات شارتر لقضاء أعياد رأس السنة

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الأقصر تستقبل 400 سائح ألمانى على متن 4 رحلات شارتر لقضاء أعياد رأس السنة الأقصر تستقبل 400 سائح ألمانى على متن 4 رحلات شارتر لقضاء أعياد رأس السنة

>الأقصر – أحمد مرعى

وصلت إلى مطار الأقصر الدولى، اليوم الخميس، 4 رحلات شارتر مباشرة من ألمانيا تقل على متنها 400 سائح، وذلك لحضور احتفالات رأس السنة بمدينة السحر والجمال، وكذلك القيام بجولات وزيارات لعدد من المزارات الأثرية والسياحية فى البر الغربى والبر الشرقى بالمدينة.

 

وفى هذا الصدد يقول بخيت خيرى حسن مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولى، إن الرحلات الشارتر وصلت إلى المطار على التوالى من 4 مطارات ألمانية مختلفة، وهى مطارات (ميونخ – دوسلدروف – شونفيلد – فرانكفورت)، وتم استقبالهم بحفاوة كبيرة بالورود والشيكولاتة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الميلادية.

 


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